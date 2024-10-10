Рязанцев пригласили на семинар «Корпоративные и налоговые новеллы 2025 года»

Рязанцев пригласили на семинар «Корпоративные и налоговые новеллы 2025 года». Он пройдет 15 октября c 12:00 до 14:00 по адресу: Первомайский проспект, 54 (АМАКС Конгресс-отель, Конференц-зал «Ростов на Дону»).

С 8 августа 2024 года действует Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об акционерных обществах“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 287-ФЗ). А с 1 января 2025 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве.

Эти нововведения затрагивают множество аспектов корпоративной и финансовой деятельности и вызывают множество вопросов у предпринимателей:

Как правильно применить прогрессивную шкалу НДФЛ?

Как разобраться с особенностями учета дохода от разных налоговых агентов?

Какие корпоративные изменения нас ждут?

Как решить проблему бесхозяйных акций? Как эффективно привлечь капитал для развития бизнеса?

Ответы на них бизнесмены смогут получить во время семинара.

Мероприятие организовано компанией АО «Новый регистратор» и предоставит возможность пообщаться с экспертами в сфере корпоративного и налогового права.

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке .

Программа обсуждения:

1) Применение прогрессивной шкалы НДФЛ. Особенности учета дохода от разных налоговых агентов.

Выступающий: Черносвитова Валерия Алексеевна, Заместитель директора ООО «Аудиторская фирма — Центр»

2) Новеллы корпоративного законодательства с 2025 года. Бесхозяйные акции акционерного общества.

Выступающие: Богатырев Александр Дмитриевич, Заместитель директора АО «Новый регистратор» по развитию и Шутов Олег Сергеевич, Директор Нижегородского филиала АО «Новый Регистратор»

3) Привлечение капитала для акционерного общества. Эскроу -защищенные сделки.

Выступающий: Кошечкин Дмитрий Александрович, Заместитель директора АО «Новый регистратор» по работе с эмитентами.