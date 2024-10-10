Рязанцев предупредили о массовом отключении света 15 октября

Отключение связано с проведением работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-698 и обрезкой ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от ТП-56. Света не будет на 14 улицах.