Рязанцев предупредили о массовом отключении света 15 октября
Отключение связано с проведением работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-698 и обрезкой ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от ТП-56. Света не будет на 14 улицах.
Рязанцев предупредили о массовом отключении света 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
15 октября с 09:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:
- улица Тургенева, дома №№ 1, 3-21, 23-26, 28, 30;
- 3-й проезд Новой, дома №№ 1-16;
- 4-й проезд Новой, дома №№ 1-16;
- 5-й проезд Новой, дома №№ 1-14, 16, 22;
- 6-й проезд Новой, дома №№ 1-11, 13-15, 17;
- улица Новая, дома №№ 17-25, 29-39, 47, 49 (нечетная сторона);
- перекресток улиц Новая-Радиозаводская — светофор;
- улица Белинского, дома №№ 1-18, 37;
- улица Макаренко, дома №№ 20-32 (четная сторона), 19;
- проезд Белинского, дома №№ 3-13, 15, 17, 19;
- улица Боголюбова, дома №№ 78 стр. 2, 80 стр.2;
- улица Радиозаводская, дома №№ 21, 25, 27, 29, 3;
- 7-й р-н Борки, дома №№ 60-64;
- 8-й р-н Борки, дома №№ 69-76, 87-99, 102-111, 113-116, 126-129, 131-147, 149-155, 157-159, 161-169, 172, 174а, 174б, 175, 177-181, 188б; стр. 192.
Отключение связано с проведением работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-698 и обрезкой ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от ТП-56.