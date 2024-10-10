Рязанцам предложили присоединиться к очередному субботнику
Он пройдет 12 октября с 09:00 до 11:00.
Рязанцам предложили присоединиться к очередному субботнику. Информация опубликована на сайте горадминистрации.
Уборка города пройдет 12 октября с 09:00 до 11:00 в рамках осеннего месячника по благоустройству. В ней примут участие работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации и неравнодушные жители.
Очистка территорий будет организована на следующих участках:
- Ул. Белякова (участок от самолета до КПП аэродрома, участок от бюста А.В. Белякова до дома № 20 по ул. Белякова);
- Хоккейная коробка и прилегающая территория, расположенные между домом № 37 и домом № 37 корп. 3 по ул. Октябрьская;
- Участок от ОГБОУ «Школа-интернат № 26» до дома № 27 по ул. Новаторов (дублер ул. Костычева);
- Сквер им. Чернышевского;
- Ул. Полетаева (участок от ул. Гагарина до ул. Чернышевского);
- Ул. 2-я Железнодорожная (участок от ул. Типанова до дома № 1 по 1-му Осеннему переулку);
- Ул. Фирсова (участок от ул. Есенина до ул. Кальная);
- Участок от здания № 8а ст 1 по ул. Зубковой до дома № 2б по ул. Зубковой;
- Ул. Тимакова (участок от ул. Новоселов до ул. Зубковой);
- Территория в районе пруда «Серая шейка».
Отмечается, что к субботнику могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы будет предоставлен на местах сотрудниками Дирекции благоустройства города.