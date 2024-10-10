Рязанцам предложили присоединиться к очередному субботнику

Он пройдет 12 октября с 09:00 до 11:00.

Рязанцам предложили присоединиться к очередному субботнику. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

Уборка города пройдет 12 октября с 09:00 до 11:00 в рамках осеннего месячника по благоустройству. В ней примут участие работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации и неравнодушные жители.

Очистка территорий будет организована на следующих участках:

Ул. Белякова (участок от самолета до КПП аэродрома, участок от бюста А.В. Белякова до дома № 20 по ул. Белякова);

Хоккейная коробка и прилегающая территория, расположенные между домом № 37 и домом № 37 корп. 3 по ул. Октябрьская;

Участок от ОГБОУ «Школа-интернат № 26» до дома № 27 по ул. Новаторов (дублер ул. Костычева);

Сквер им. Чернышевского;

Ул. Полетаева (участок от ул. Гагарина до ул. Чернышевского);

Ул. 2-я Железнодорожная (участок от ул. Типанова до дома № 1 по 1-му Осеннему переулку);

Ул. Фирсова (участок от ул. Есенина до ул. Кальная);

Участок от здания № 8а ст 1 по ул. Зубковой до дома № 2б по ул. Зубковой;

Ул. Тимакова (участок от ул. Новоселов до ул. Зубковой);

Территория в районе пруда «Серая шейка».

Отмечается, что к субботнику могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы будет предоставлен на местах сотрудниками Дирекции благоустройства города.