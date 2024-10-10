Россиян предупредили о новом виде мошенничества со службой поддержки «Кошелька» в Telegram
Отмечается, что пользователю может прийти фейковое сообщение, что нужно срочно пройти верификацию.
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со службой поддержки «Кошелька» в Telegram. Об этом пишет RT. Отмечается, что пользователю может прийти фейковое сообщение, что нужно срочно пройти верификацию. Перейдя по ссылке, человек получит одноразовый код авторизации. Сообщив его злоумышленникам, он потеряет доступ к профилю.