Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с заменой полиса ОМС

Отмечается, что злоумышленники звонят и представляются сотрудниками страховых компаний. Они сообщают о проводимой программе по замене полисов ОМС и просят продиктовать код, поступивший по смс.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с заменой полиса ОМС. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что злоумышленники звонят и представляются сотрудниками страховых компаний. Они сообщают о проводимой программе по замене полисов ОМС и просят продиктовать код, поступивший по смс.

После этого аферисты сообщают, что аккаунт на «Госуслугах» взломан, произошла утечка персональных данных и кто-то пытался снять средства.