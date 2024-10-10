Российские военные за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ

Также ВС РФ поразили две установки ЗРК Patriot, кабину боевого управления AN/MSQ-104 и РЛС AN/MPQ-65.

Российские военные за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

Также ВС РФ поразили две установки ЗРК Patriot, кабину боевого управления AN/MSQ-104 и РЛС AN/MPQ-65.

Российские средства ПВО сбили за сутки шесть снарядов HIMARS и 205 БПЛА, в том числе 96 вне зоны спецоперации.

Потери украинских военных составили 1190 человек.