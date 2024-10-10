Поезд, идущий через Рязань на Урал, станет двухэтажным

Это позволит предложить пассажирам больше мест в поездах, а также даст возможность снизить стоимость билетов.

Поезд, идущий через Рязань на Урал, станет двухэтажным. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил Telegram-канал «РЖД».

Пассажирский состав № 391/392 Челябинск — Москва обновят, его вагоны заменят на двухэтажные.

«Это позволит предложить пассажирам больше мест в поездах между Центральной Россией и столицей Южного Урала, а также даст возможность снизить стоимость билетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расписание останется прежним. Вагоны оснастят кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов и др. Также предусмотрено детское купе в ярком дизайне, а для маломобильных пассажиров — специализированные места с дополнительным оборудованием.

Из Челябинска в первый рейс в двухэтажном исполнении поезд отправится 13 декабря, а из Москвы — 15 декабря.

Фото: Telegram-канал «РЖД»