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Под Рязанью «Киа» насмерть сбила женщину-пешехода
По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода через межосевое ограждение.

Под Рязанью «Киа» насмерть сбила женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия произошла 9 октября, примерно в 20:23, на 172-ом километре автодороги М5 «Урал» в Рыбновском районе. 47-летний житель Коломны, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», совершил наезд на пешехода — 39-летнюю жительницу Московской области. По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода через межосевое ограждение.

Женщина скончалась на месте ДТП.

Полиция проводит проверку.