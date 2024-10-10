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Опубликован прогноз погоды на 11 октября в Рязанской области
Температура воздуха по области ночью опустится до +2, +7 градусов, днем поднимется до +9, +14 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 11 октября в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 11 октября, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до +2, +7 градусов, днем поднимется до +9, +14 градусов.