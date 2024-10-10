На улице Ленина в Рязани задымилась «ГАЗель»

Движение на участке затруднено.

В четверг, 10 октября, в Рязани задымилась «ГАЗель». Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Ленина. Причина случившегося не указана.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на месте затруднено движение. Кроме того, заторы образовались на улицах Свободы, Фирсова, Грибоедова, Соборная, Каширина, Типанова, Вокзальной, Дзержинского, а также на Первомайском проспекте и Московском шоссе.

Напомним, на улице Ленина не работает светофор.

Фото: Лучик Добра