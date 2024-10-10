На Рязанской ВДНХ разобрали шестиметровую пирамиду из 756 тыкв

Отмечается, что три тонны овоща кормовых сортов отправились в Окский биосферный заповедник. Они достанутся местным зубрам.

На Рязанской ВДНХ разобрали шестиметровую пирамиду из 756 тыкв. Об этом сообщается в группе учреждения «ВКонтакте.

Отмечается, что три тонны овоща кормовых сортов отправились в Окский биосферный заповедник. Они достанутся местным зубрам.

Остальные тыквы отвезли на городскую станцию юннатов. Там угостят кроликов, морских свинок и черепах.