На гендиректора рязанского предприятия возбудили дело из-за невыплаты денег сотрудникам при увольнении
Долг гендиректора перед 16 работникам составил более 1 млн рублей.
На гендиректора рязанского предприятия возбудили дело из-за невыплаты денег сотрудникам при увольнении. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по поручению руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Владимира Никешкина.
По данным следствия, долг гендиректора перед 16 работникам составил более 1 млн рублей.
«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры к погашению задолженности по выплатам», — отметили в сообщении.