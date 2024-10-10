На гендиректора рязанского предприятия возбудили дело из-за невыплаты денег сотрудникам при увольнении

Долг гендиректора перед 16 работникам составил более 1 млн рублей.

На гендиректора рязанского предприятия возбудили дело из-за невыплаты денег сотрудникам при увольнении. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по поручению руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Владимира Никешкина.

По данным следствия, долг гендиректора перед 16 работникам составил более 1 млн рублей.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры к погашению задолженности по выплатам», — отметили в сообщении.