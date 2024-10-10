Медицинская продукция ГРПЗ экспонировалась на форуме в Екатеринбурге

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в форуме для инноваторов курортной отрасли, сферы оздоровления и гостеприимства «Санкур-эволюция» в Екатеринбурге.

В рамках мероприятия на выставке достижений санаторно-курортной отрасли экспонировались магнитотерапевтические изделия производства ГРПЗ — аппаратно-программный комплекс «Мультимаг» и магнитотерапевтические офтальмологические аппараты АМТО, а также прибор для измерения внутриглазного давления торговой марки diathera.

«Представленная вниманию посетителей магнитотерапевтическая продукция широко применяется в санаториях, профилакториях, реабилитационных центрах, где физиотерапия является одной из самых часто назначаемых процедур для лечения и профилактики различных заболеваний. Именно поэтому оборудование должно быть надежным, эффективным и способным решать медицинские проблемы, воздействуя избирательно и целенаправленно. Так, «Мультимаг» отлично зарекомендовал себя в многолетней лечебной практике и активно пользуется спросом на медицинском рынке. Уже на сегодняшний день план за этот год по реализации комплекса выполнен на 114%", — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Форум организован при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области. В мероприятии приняли участие порядка 1000 участников — это руководители санаторно-курортных организаций, врачи-физиотерапевты, специалисты, отвечающие за оснащение санаториев.