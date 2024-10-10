Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
12°
Птн, 11
16°
Сбт, 12
13°
ЦБ USD 97.24 0.29 11/10
ЦБ EUR 106.51 0.09 11/10
Нал. USD 95.90 / 96.90 10/10 18:25
Нал. EUR 105.00 / 105.40 10/10 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
5 775
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
28 649
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
17 246
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
20 236
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Медицинская продукция ГРПЗ экспонировалась на форуме в Екатеринбурге

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в форуме для инноваторов курортной отрасли, сферы оздоровления и гостеприимства «Санкур-эволюция» в Екатеринбурге.

В рамках мероприятия на выставке достижений санаторно-курортной отрасли экспонировались магнитотерапевтические изделия производства ГРПЗ — аппаратно-программный комплекс «Мультимаг» и магнитотерапевтические офтальмологические аппараты АМТО, а также прибор для измерения внутриглазного давления торговой марки diathera.

«Представленная вниманию посетителей магнитотерапевтическая продукция широко применяется в санаториях, профилакториях, реабилитационных центрах, где физиотерапия является одной из самых часто назначаемых процедур для лечения и профилактики различных заболеваний. Именно поэтому оборудование должно быть надежным, эффективным и способным решать медицинские проблемы, воздействуя избирательно и целенаправленно. Так, «Мультимаг» отлично зарекомендовал себя в многолетней лечебной практике и активно пользуется спросом на медицинском рынке. Уже на сегодняшний день план за этот год по реализации комплекса выполнен на 114%", — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Форум организован при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области. В мероприятии приняли участие порядка 1000 участников — это руководители санаторно-курортных организаций, врачи-физиотерапевты, специалисты, отвечающие за оснащение санаториев.