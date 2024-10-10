ГРПЗ представил инверторы «Форсаж» на выставке в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в Международной выставке сварочных материалов, оборудования и технологий «Weldex 2024» в Москве.

Вниманию посетителей представлен весь модельный ряд серийно выпускаемого инверторного сварочного оборудования «Форсаж» для промышленного и бытового применения: аппараты для ручной дуговой сварки штучными электродами, инверторы для аргонодуговой сварки постоянным и переменным током, источники в среде защитных газов, механизмы подачи проволоки.

«ГРПЗ ежегодно принимает участие в данном мероприятии. Представляя продукцию бренда „Форсаж“, мы акцентируем внимание гостей на то, что наше оборудование произведено и выпускается в России, укрепляя тем самым позиции отечественного производителя на рынке. А это, в первую очередь, надежность, соответствие российским стандартам и стабильность поставок», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Weldex — ведущая ежегодная международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий, которая уже более 20 лет является ключевой площадкой эффективных встреч лидеров сварочного рынка. Организована при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей, Московского межотраслевого альянса главных сварщиков.