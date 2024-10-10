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«Госуслуги» усилят защиту от мошенников в 2025 году
На портале появятся период охлаждения при кредитовании и система уведомлений о заключенных договорах потребительского кредита.

«Госуслуги» усилят защиту от мошенников в 2025 году. Об этом пишут «Известия».

На портале планируют запустить два ключевых механизма: период охлаждения при кредитовании и систему уведомлений о заключенных договорах потребительского кредита.

«Законопроект по новым мерам противодействия кредитному мошенничеству должен быть принят Госдумой в окончательной редакции к 1 декабря. Сейчас депутаты совместно с Центробанком и правительством плотно работают над проектом», — сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Центробанк подтвердил свое участие в разработке предложений и выразил надежду на их скорую реализацию. Банковское сообщество предлагает установить срок вступления в силу новых норм не ранее чем через 180 дней после официального опубликования закона.