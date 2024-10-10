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ФАС зафиксировала стопроцентные наценки на хлеб в крупных торговых сетях
Ведомство проанализировало торговые наценки на хлеб в сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит».

ФАС зафиксировала стопроцентные наценки на хлеб в крупных торговых сетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.

«По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%. Есть наценки и 5%, и 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, и это не столь значительный объем. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — сказал он.

В пресс-службе ФАС отметили, что ведомство проанализировало торговые наценки на хлеб в сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит».