Эковолонтер очистил от мусора более 300 километров пляжей Тульской, Московской и Рязанской областей

Более 50 мешков мусора собрали с пляжей Тульской, Московской и Рязанской областей эковолонтер Максим Горяйнов и его коллеги из вагоноремонтной компании «ОМК Стальной путь». Об этом сообщает пресс-служба компании

Отмечается, что Максим выигрывает грант для проведения акции по очистке берегов Оки в конкурсе «ОМК Партнерство» второй год подряд. Его экопроект «Полные паруса — чистые берега» вырос из хобби — путешествий на парусной яхте по рекам центральной России.

Сначала он просто собирал мусор вокруг мест своих стоянок, а потом решил разработать свой собственный экопроект и подключить к делу коллег.

В прошлом году яхта Максима стартовала в Тульской области и прошла 150 по Оке до Московской области. В этом году волонтер удвоил расстояние и прошел под парусом более 300 километров.

«В этом году я стартовал из Егнышевки, где к уборке присоединились коллеги из депо „Тула“ „ОМК Стальной путь“ с семьями, представители профсоюза железнодорожников и отдыхающие из местного санатория. Команда собралась внушительная — более 20 человек. Радует, что по сравнению с прошлым годом, пляжи Оки стали чище. Но если сравнить разные точки, где я останавливался, к сожалению, пляжи Тульской области оказались самыми замусоренными. Порадовала Рязанская область — финальная точка моего путешествия — там на берегах реки очень чисто», — рассказал Максим.

В этом году на каждой стоянке к уборке присоединялись работники депо «ОМК Стальной путь» из соседних городов. Вместе с семьями они приходили, чтобы сделать берега Оки чище. Активнее всего в уборке участвовали дети.

Отмечается, что на каждом пляже к активистам присоединялись обычные отдыхающие, оказавшиеся в этот день у реки.

«К любой задаче можно подойти творчески, как это сделал Максим Горяйнов. Он смог увлечь своей идеей десятки коллег из разных регионов. И проект „Полные паруса — чистые берега“ вырос из экологической инициативы в идею, объединяющую людей на благо общего дела. Мы с радостью поддерживаем такие начинания», — заявила директор по управлению персоналом вагоноремонтной компании «ОМК Стальной путь» Галина Пономарева.