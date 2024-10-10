Corriere della Sera: Зеленский готов пойти на перемирие в обмен на гарантии США

Издание отмечает, план, который Зеленский предлагает европейцам, имеет собственную логику, продиктованную давлением, обусловленным боевыми действиями.

Киев мог бы пойти на перемирие по нынешней линии фронта в обмен на гарантии США. Об этом пишет итальянская Corriere della Sera.

Издание отмечает, план, который Зеленский предлагает европейцам, имеет собственную логику, продиктованную давлением, обусловленным боевыми действиями.

«Он, предположительно, был бы готов к прекращению огня по нынешней линии — без признания новой официальной границы — в обмен на некоторые обязательства Запада», — отметили в сообщении.