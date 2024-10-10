Британская компания Unilever окончательно ушла из России

Отмечается, что российскую часть бизнеса продали группе компаний «Арнест», выпускающей отраву для насекомых «Дихлофос».

Британская компания Unilever окончательно ушла из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Больше».

Отмечается, что российскую часть бизнеса продали группе компаний «Арнест», выпускающей отраву для насекомых «Дихлофос».

Теперь им принадлежат все заводы в Екатеринбурге, Омске, Петербурге и Туле.

Кроме того, Unilever ушла и из Республики Беларусь.