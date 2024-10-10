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Более 36 тысяч абонентов посетили Клиентский центр «Газпром межрегионгаз Рязань» в 2024 году

Сначала 2024 года 36,6 тысяч рязанцев обратились в Клиентский центр Рязани. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Рязань».

Больше всего — 12,5 тыс. обращений — касались вопросов начислений и оплаты ресурса, более 8,7 тыс. — оформления и переоформления договоров поставки газа. Также потребители обращались за консультациями по вопросам поверки и замены счетчика, передачи показной приборов учета газа, работе Личного кабинета.

Кроме того, рязанцы обращались в Клиентский центр по вопросам заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО, газификации и догазификации.

Что касается дистанционного обслуживания, то специалисты приняли почти 44 тыс. звонков от рязанцев.

«Клиентский центр работает меньше года, но рязанцы уже успели оценить все его преимущества. Он соответствует всем стандартам безбарьерной среды. В зале ожидания установлена система электронной очереди, одновременно обслуживают потребителей 13 специалистов», — подчеркнул заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.