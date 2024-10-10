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А что в кино? «Руки вверх!», «Битва пап» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Малышарики. День рождения» — семейный музыкальный фильм режиссеров Оксаны Бычковой и Катерины Савчук. Сюжет разворачивается до событий сериала о Малышариках. В главных ролях — Константин Хабенский и Елизавета Боярская.

«Битва пап» — семейная комедия режиссера Ивана Архипова. Главные роли в фильме сыграли Максим Лагашкин, Александр Златопольский, Ирина Пегова и Людмила Артемьева.

«Руки вверх!» — фильм о становлении культовой российской поп-группы, на чьих хитах — «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Алешка» — выросло целое поколение. Лента снята в жанрах драмы, комедии и детектива, среди актеров фильма — сам Сергей Жуков и его сын Энджел Жуков, один из основателей группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин, Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Федор Лавров и другие.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».