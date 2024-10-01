Жителя Скопинского района осудили за вождение в пьяном виде

Суд с учетом позиции гособвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 360 часов обязательных работ. Также его лишили прав на два года.

Жителя Скопинского района осудили за вождение в пьяном виде. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 1 октября.

Надзорным органом установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый, ранее лишенный права управления транспортным средством за совершение административного правонарушения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, вновь сел за руль автомобиля своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения.

Суд с учетом позиции гособвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 360 часов обязательных работ. Также его лишили прав на два года.