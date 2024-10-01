Зеленский назвал очень сложной ситуацию на фронте

Он также пообещал союзникам из стран Запада передать все детали и аргументы для обеспечения результатов поставленных задач.

Глава Украины Владимир Зеленский назвал очень сложной ситуацию на фронте. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил, а Газета.Ru со ссылкой на его видеообращение.

«Ситуация очень, очень сложная. (…) Все, что можно сделать этой осенью, все, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто», — заявил он.

Зеленский также пообещал союзникам из стран Запада передать все детали и аргументы для обеспечения результатов на фронте.