За 20 лет работы РЗН. инфо организовал 12 фестивалей уличных музыкантов «Подбелка»

1 октября информационное агентство РЗН. инфо празднует свое двадцатилетие, поэтому мы хотим рассказать интересные факты нашим читателям о нас. Например, РЗН. инфо ежегодно устраивает фестиваль уличных музыкантов «Подбелка».

1 октября информационное агентство РЗН. инфо празднует свое двадцатилетие, поэтому мы хотим рассказать интересные факты нашим читателям о нас.

Например, РЗН. инфо ежегодно устраивает фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Идея фестиваля уличных музыкантов возникла в 2011 году — его традиционно устраивают в рамках празднования Дня города. Название «Подбелка» мероприятие получило в 2013 году — тогда оно проходило в третий раз. Слово «подбелка» выбрали путем голосование на сайте РЗН.инфо. Это сокращение от прежнего названия улицы Почтовой, на которой проходит фестиваль. В советское время она носила имя Вадима Подбельского, наркома почт и телеграфа РСФСР в 1918—1920 годах.

12 лет на «Подбелке» выступали не только уличные музыканты. На фестивале можно было послушать стихи от местных поэтов, выступить со стендапом, попробовать себя в открытом караоке-микрофоне. На фестивале даже действовал тату-салон, а рязанцы и гости города могли посмотреть, как уличные артисты рисуют граффити.

Каждый год РЗН. инфо и организаторы придумывали новые развлечения для рязанцев и гостей города — fire-шоу, фокусы, экзотические танцы, интересные музыкальные коллективы, в том числе из других стран.

В 2020 и 2021 году многие мероприятия отменили из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире — и у «Подбелки» тогда случился двухлетний перерыв.

Барабанщик и участник фестиваля Михаил Крылов считает, что идея реконструировать улицу Почтовую в пешеходную возникла именно благодаря атмосфере «Подбелки».

"Теперь Почтовая является одной из визитных карточек Рязани", — поделился музыкант в разговоре с РЗН. инфо перед «Подбелкой-2024».

В мероприятии за 12 лет приняли участие сотни уличных музыкантов — российских и из-за рубежа. Партнерами фестиваля выступают крупнейшие компании региона. А тесное сотрудничество с органами исполнительной власти Рязанской области всегда помогало проводить мероприятие на высоком уровне.

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