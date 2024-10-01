Врачи рязанской ОКБ спасли женщину с ишемическим инсультом
Родственники доставили ее в региональный сосудистый центр в первый час от начала развития симптомов.
Врачи рязанской ОКБ спасли женщину с ишемическим инсультом. Об этом сообщает пресс-служба больницы.
Отмечается, что у 76-летней рязанки резко нарушилась речь и ослабла правая половина тела. Родственники доставили ее в региональный сосудистый центр в первый час от начала развития симптомов.
Пациентке сделали внутривенный системный тромболизис и удалили тромб.