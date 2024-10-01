Вильфанд сравнил температуру в Центральной России в сентябре с нормой июня

По его словам, среднемесячная температура в сентябре была на 5 градусов выше нормы.

Вильфанд сравнил температуру в Центральной России в сентябре с нормой июня. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, среднемесячная температура в сентябре была на 5 градусов выше нормы.

Вильфанд пояснил, что аномалия связана с тем, что в сентябре преобладала антициклональная погода, небо было ясным от «восхода до заката», солнце нагревало подстилающую поверхность, тепло передавалось приземному слою воздуха.