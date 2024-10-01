В Старожиловском районе оштрафовали женщину, из-за которой сгорело 4,2 га травы

Местная жительница решила сжечь мусор и ботву рядом с огородом. Пламя перекинулось на сухой бурьян. Пожар дошел до домов, но добровольцы и пожарные его сумели вовремя остановить.

В Старожиловском районе оштрафовали женщину, из-за которой загорелась трава. Об этом сообщил ИД «Пресса».

29 сентября между улицами Центральная и Школьная в деревне Мелекшино Старожиловского района на площади 4,5 гектара горела сухая трава. Сообщение о пожаре поступило в 12:00. Отмечается, что сохранялась угроза жилым домам и строениям.

На место происшествия приезжали пожарные и добровольные дружины. В 12:35 возгорание локализовали, в 14:45 — ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

По данным издания, 30 сентября в деревне Мелекшино провели беседу с жителями. Выяснилось, что женщина решила сжечь мусор и ботву рядом с огородом. Пламя перекинулось на сухой бурьян. Пожар дошел до домов, но добровольцы и пожарные его сумели вовремя остановить. Надзорные органы составили протокол об административном правонарушении на виновницу. Женщину оштрафовали.

Начальник пожарно-спасательного гарнизона Старожиловского района Виктор Бирюков напомнил, что в настоящее время на всей территории Рязанской области действует особый противопожарный режим. За нарушение требований по части второй статьи 20.4.КоАП РФ предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.