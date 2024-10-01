В Сараевском районе загорелись хозпостройки
Пожар случился днем во вторник, 1 октября, на улице Колхозной.
В деревне Дмитриевка Сараевского района загорелись хозпостройки. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Пожар случился днем во вторник, 1 октября, на улице Колхозной.
Как рассказал глава Бычковского сельского поселения Александр Евдокушин изданию, из-за перехлеста электрических проводов искры попали на траву и хозпостройки. Произошел пожар.
Отмечается, что соседи и местный предприниматель предотвратили загорание жилого дома. По словам издания, бизнесмен на тракторе «отбивал пламя противопожарными полосами». Уточняется, что надворные постройки сгорели.
Пожар тушили две машины и четыре человека личного состава пожарно-спасательной части района.