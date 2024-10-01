В Сараевском районе загорелись хозпостройки

Пожар случился днем во вторник, 1 октября, на улице Колхозной.

В деревне Дмитриевка Сараевского района загорелись хозпостройки. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар случился днем во вторник, 1 октября, на улице Колхозной.

Как рассказал глава Бычковского сельского поселения Александр Евдокушин изданию, из-за перехлеста электрических проводов искры попали на траву и хозпостройки. Произошел пожар.

Отмечается, что соседи и местный предприниматель предотвратили загорание жилого дома. По словам издания, бизнесмен на тракторе «отбивал пламя противопожарными полосами». Уточняется, что надворные постройки сгорели.

Пожар тушили две машины и четыре человека личного состава пожарно-спасательной части района.