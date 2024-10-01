В Рязанской области полицейские поймали пьяную женщину за рулем иномарки

Ей грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

В Рязанской области полицейские поймали пьяную женщину за рулем иномарки. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел 29 сентября в деревне Иншаково Клепиковского района. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Шевроле», под управлением 52-летней женщины, у которой имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

По результатам медосвидетельствования у нее обнаружено 1,014 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Женщине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.