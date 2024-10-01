В Рязани задержали наркокурьера из Ростова-на-Дону

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

В Рязани задержали наркокурьера из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ходе реализации оперативных материалов сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области, регионального УФСБ и отдела МВД России по Московскому району Рязани задержали 35-летнего мужчину, занимавшегося транспортировкой оптовых партий запрещенных веществ между регионами.

Все произошло ночью на въезде в Рязань. Оперативники остановили автомобиль, в котором находился житель Ростова-на Дону. В салоне арендованной иномарки обнаружили электронные весы и средства связи. Мужчина рассказал о местонахождение схрона, из которого он планировал забрать партию криминального товара. За остановкой «Рязанские сады» оперативники нашли и изъяли упаковку с психотропным веществом — амфетамином массой 201 г.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.