В Рязани из-за ремонтных работ закроют движение транспорта на улице Центральной

В связи с производством работ по устройству колодцев ливневой канализации в период с 08.00 2 октября до 08.00 3 октября планируется закрытие движение транспорта на участке автомобильной дороги по Центральной улице от 2-го проезда Коняева до 3-го Центрального проезда.

В Рязани из-за ремонтных работ закроют движение транспорта на улице Центральной. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с производством работ по устройству колодцев ливневой канализации в период с 08.00 2 октября до 08.00 3 октября планируется закрытие движение транспорта на участке автомобильной дороги по Центральной улице от 2-го проезда Коняева до 3-го Центрального проезда.

На время проведения ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обратилась к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.