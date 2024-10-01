В России за сентябрь подорожали запчасти для Lada и УАЗ

Средняя цена капота на Lada и УАЗ в сентябре 2024 года достигла 20,5 тыс. рублей, лобового стекла — 21,1 тыс. рублей.

В России за сентябрь подорожали запчасти для Lada и УАЗ. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Рост стоимости составил 2% в сравнении с августом. По данным НАПИ, наиболее подорожали задние крылья Lada и УАЗ — более чем на 9%, с 22,9 тыс. рублей до 25,1 тыс. рублей. Колесные диски выросли в цене почти на 5% — до 12,5 тыс. рублей с 11,9 тыс. рублей в августе. На 4% подорожали зеркала заднего вида, с 7,4 тыс. рублей до 7,7 тыс. рублей.

Средняя цена капота на Lada и УАЗ в сентябре 2024 года достигла 20,5 тыс. рублей, лобового стекла — 21,1 тыс. рублей.