В России из-за повышения утильсбора вырастут цены на автомобили
«Уже в ближайшие месяцы машины подорожают примерно на 8-10%", — рассказал эксперт.
В России из-за повышения утильсбора вырастут цены на автомобили. Об этом сообщают «Известия».
С 1 октября утильсбор в России повысили до 70-85%. Из-за этого цены на новые автомобили начали расти.
«Уже в ближайшие месяцы машины подорожают примерно на 8-10%", — рассказал эксперт.
По его словам, сначала подорожают модели массового сегмента. Особенно изменение цен скажется на автомобилях, которые в настоящее время имеют низкую наценку.