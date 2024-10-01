В России из-за повышения утильсбора вырастут цены на автомобили

«Уже в ближайшие месяцы машины подорожают примерно на 8-10%", — рассказал эксперт.

В России из-за повышения утильсбора вырастут цены на автомобили. Об этом сообщают «Известия».

С 1 октября утильсбор в России повысили до 70-85%. Из-за этого цены на новые автомобили начали расти.

«Уже в ближайшие месяцы машины подорожают примерно на 8-10%", — рассказал эксперт.

По его словам, сначала подорожают модели массового сегмента. Особенно изменение цен скажется на автомобилях, которые в настоящее время имеют низкую наценку.