В России будут лишать водительского удостоверения за сокрытие госзнаков
Соответствующий законопроект приняла Госдума.
В России будут лишать водительского удостоверения за сокрытие госзнаков. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило Ura.Ru.
Соответствующий законопроект приняла Госдума. За повторное правонарушение или вождение без номерных знаков водительские права будут изъяты.
Помимо этого, нарушителя могут привлечь к ответственности и за устройство, которое видоизменяет или закрывает госзнак. Также предусмотрена конфискация подобных гаджетов.