В России будут лишать водительского удостоверения за сокрытие госзнаков

Соответствующий законопроект приняла Госдума.

В России будут лишать водительского удостоверения за сокрытие госзнаков. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило Ura.Ru.

Соответствующий законопроект приняла Госдума. За повторное правонарушение или вождение без номерных знаков водительские права будут изъяты.

Помимо этого, нарушителя могут привлечь к ответственности и за устройство, которое видоизменяет или закрывает госзнак. Также предусмотрена конфискация подобных гаджетов.