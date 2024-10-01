У жительницы Милославского района похитили ружье с патронами и деньги

Выяснилось, что в жилище забрался 34-летний местный житель. Ранее его судили за кражи из домов соседей.

У жительницы Милославского района похитили ружье с патронами и деньги. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратилась 53-летняя жительница деревни Бугровка Милославского района. Она сообщила, что из ее дома похитили 14 тысяч рублей и охотничье ружье калибра 12 мм с пачкой патронов. По ее словам, деньги хранились дома в мебели, а принадлежавшее сыну ружье с боеприпасами — в сейфе.

Эксперт-криминалист обследовал жилище потерпевшей и нашел «следы» злоумышленника. Выяснилось, что в жилище забрался 34-летний местный житель. Ранее его судили за кражи из домов соседей.

Сотрудники полиции разыскали и задержали мужчину. Украденное ружье он спрятал в лесу на окраине деревни.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.