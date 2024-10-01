Студенты технологического колледжа побывали на экскурсии в ЖК ITower компании «Зеленый сад»

О технологических особенностях суперсовременного дома ребятам рассказали управляющий директор Андрей Оришкевич, главный инженер Виталий Шувалов, директор по строительству Екатерина Панина, замначальника электромонтажного участка Юрий Хаперсков и другие сотрудники строительной компании.

В «Зеленом саде» уже успешно работают студенты колледжа, которые обучаются по строительным специальностям. На этот раз экскурсия была организована для будущих программистов, системных администраторов, администраторов баз данных.

Отмечается, что ребят особо заинтересовали элементы инновационной системы «умный дом», которые обеспечат комфорт и безопасность будущих жильцов ЖК ITower. Это, например, распознавание лиц для прохода на территорию, видеонаблюдение во всех местах общего пользования, система быстрого оповещения экстренных службВпечатление также произвели площадка с подогревом для выгула собак, подземный паркинг, оснащенный по последнему слову техники, стилобат с бельчатником, зоной отдыха и детской площадкой.

Также студентам рассказали о собственном металлопроизводстве. Лавочки с подсветкой, подогревом и розетками для зарядки гаджетов — особая гордость компании. «Зеленый сад» устанавливает их на территории всех новых жилых комплексов.

Завершилась экскурсия у памятника Олегу Рязанскому, который находится перед ЖК ITower. Здесь внимание студентов обратили на декоративную подсветку монумента и особое звуко-музыкальное оформление. Всем приехавшим в гости студентам руководство «Зеленого сада» предложило трудоустройство в компании. Желающие попробовать свои силы нашлись сразу.

«Я хочу пойти работать электриком, готов учиться всему необходимому. Что же касается экскурсии, то мне понравились современные технические решения и дизайн дома. Думаю, что ЖК ITower — один из лучших домов в Рязани», — рассказал четверокурсник Максим.