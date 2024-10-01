Рязанские следователи завершили расследование убийства, совершенного в 2014 году

Следствием установлено, что в январе 2014 года уроженец Казахской ССР предложил двум знакомым, гражданам Азербайджанской Республики, совершить разбойное нападение на жителя Скопинского района, у которого ранее приобретал наркотики. Он пообещал предоставить сообщникам автомобиль и при необходимости создать им ложное алиби.

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в январе 2014 года уроженец Казахской ССР предложил двум знакомым, гражданам Азербайджанской Республики, совершить разбойное нападение на жителя Скопинского района, у которого ранее приобретал наркотики. Он пообещал предоставить сообщникам автомобиль и при необходимости создать им ложное алиби.

На предложение мужчины согласились и договорились, что совершат задуманное, даже если придется лишить потерпевшего жизни.

На предоставленном уроженцем Казахской ССР автомобиле двое иностранцев прибыли к дому потерпевшего. Они скрыли лица масками, взяли деревянную биту и использовали ее в качестве оружия. Фигуранты проникли в квартиру потерпевшего и потребовали отдать им имеющиеся деньги и наркотики.

Отмечается, что хозяин дома отказался выполнять требования злоумышленников, из-за чего они убили мужчину и спрятали тело. Денежными средствами, найденными в квартире потерпевшего, распорядились по собственному усмотрению. Длительное время обвиняемые находились в федеральном розыске. Позже одного из них задержали в Рязанской области, второго — в городе Петропавловске-Камчатском. Гражданина Азербайджанской Республики 1989 года рождения и уроженца Казахской ССР 1988 года рождения заключили под стражу. Их обвиняют в зависимости от роли каждого в убийстве, разбое, хищении наркотиков, а также в пособничестве в разбое.

Уточняется, что третий фигурант находится в федеральном розыске, в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

«Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», — заключили в сообщении ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Рязанской области