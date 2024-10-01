Рязанцам назвали сумму, которую они потратят на подарки ко Дню учителя

В Рязани средние расходы на поздравление классного руководителя в 2024 году составят 2500 руб.

Рязанцам назвали сумму, которую они потратят на подарки ко Дню учителя в 2024 году. Об этом сообщил сервис SuperJob.

По данным сервиса, в Рязани средние расходы на поздравление классного руководителя в 2024 году составят 2500 руб. Средняя стоимость подарка на День учителя по России — 3900 руб. Уточняется, что в 2023 году родительские комитеты в среднем тратили 3200 руб.

В сообщении сказано, что самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (60%), подарочные сертификаты (30%), наборы чая, кофе и/или конфет (25%).

Отмечается, что только шесть процентов родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.