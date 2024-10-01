Рязанцам напомнили о сроках плановой проверки систем оповещения

Сирены прозвучат 2 октября в 10:40 и 14:20.

Рязанцам напомнили о сроках плановой проверки систем оповещения. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Сирены прозвучат 2 октября на всей территории региона в 10:40 и 14:20. Длительность проверки — три минуты.

«Затем на минуту планируется заместить эфирное телерадиовещание с информацией о проверке. Помимо этого жители могут получить плановое СМС-уведомление от RSCHS. Из-за локальных особенностей рельефа местности и застройки, а также внутри зданий при закрытых окнах слышимость сирен может быть незначительной», — отметили в мэрии.

Уточняется, что такие проверки проводятся ежегодно днем в первую среду марта и октября. Во время включения сигналов необходимо соблюдать спокойствие.