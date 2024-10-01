Российские бойцы «Севера» отразили две контратаки ВСУ в направлении Плехово

Российские бойцы «Севера» отразили две контратаки у Плехово в Курской области. Украина потеряла до 20 человек убитыми и ранеными

Российские бойцы «Севера» отразили две контратаки в направлении Плехово в Курской области. Об этом 1 октября сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, за прошедшие сутки подразделениями группировки войск «Север» отражены две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Плехово.

Отмечается, что Украина потеряла до 20 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль.