Росавиация обратилась к авиаперевозчикам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Им рекомендовано не летать над Ираном, Ираком и Израилем.

Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать над Ираном, Ираком и Израилем. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — указано в сообщении Росавиации.

Напомним, Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами.