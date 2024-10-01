Повар из Рязани Максим Боярчиков снялся в шоу «Битва шефов»

Выпуск вышел в эфире телеканала «Пятница» в понедельник, 30 сентября.

Повар из Рязани Максим Боярчиков снялся в шоу «Битва шефов». Выпуск вышел в эфире телеканала «Пятница» в понедельник, 30 сентября.

Боярчиков приготовил на шоу драники из солотчинской перепелки, картошки и грибов. Ведущие Константин Ивлев и Ренат Агзамов назвали блюдо фантастическим. Рязанец попал в команду к Ивлеву.

Во время испытаний участники команд готовили тропическую шарлотку, потатник, сметанник и блюда из субпродуктов.

Стать победителем Боярчикову не удалось.