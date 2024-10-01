На рязанском предприятии нашли поддельные молочные продукты

На предприятии Рыбновского района во время внеплановой проверки обнаружили обезличенную молочную продукцию общим весом около 300 кг.

На предприятии Рыбновского района во время внеплановой проверки обнаружили обезличенную молочную продукцию общим весом около 300 кг. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Отмечается, что на продукции отсутствовала маркировка, а также не было сведений о производителе, дате изготовления и сроке годности.

Собственнику предприятия выдали предписание для дальнейшей утилизации. Его исполнили в полном объеме.

В отношении виновного лица, допустившего нарушения действующего законодательства, примут меры об административных правонарушениях.