На мосту через Оку в Рязани введут ограничения

С 15 октября на мосту через Оку вводят ограничения для грузовиков. Они коснутся минимальной дистанции между попутными средствами, которая увеличится до 40 метров.

На мосту через Оку в Рязани введут ограничения для грузовиков. Об этом на заседании правительства, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун, его цитирует ИД «Пресса»

По словам чиновника, с 15 октября на мосту через Оку вводят ограничения для грузовиков.

Они коснутся минимальной дистанции между попутными средствами, которая увеличится до 40 метров.

«Мониторинг состояния моста ведется постоянно. После получения результатов экспертизе в ноябре при необходимости примут дополнительные решения по корректировке условий проезда по мосту», — уточнил министр.

Ранее Минтранс заявил о намерении вновь реконструировать Солотчинский мост.