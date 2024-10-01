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Малков оценил работу «Движения первых» в Рязанской области
В понедельник, 30 сентября, губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании регионального координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи.

В понедельник, 30 сентября, губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании регионального координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На заседании обсуждались основные направления развития «Движения первых» в регионе. Были представлены успешные практики работы первичных отделений, взаимодействия с администрациями муниципалитетов. Подведены итоги участия рязанских активистов в значимых всероссийских мероприятиях «Движения». Речь также шла о проектах, реализуемых совместно с правительством региона. В работе участвовали зампред правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Ксения Янова, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева, руководители областных министерств и ведомств, муниципальных образований региона, представители первичных отделений, активисты.

Губернатор отметил, что в реализации проектов регионального отделения «Движения Первых», в организации и проведении различных мероприятий приняли участие более 40 тысяч человек.

«Движение Первых в регионе продолжает динамично расти. Только в этом году в Рязанской области к нему присоединились еще порядка 6 тысяч человек. Движение дает очень большие возможности для развития таланта, творчества, раскрытия потенциала подрастающего поколения. Помогает сделать хороший старт в карьере, приобрести нужные для этого навыки. Профориентация, наставничество, поддержка бойцов СВО, волонтерские акции, исторические, литературные, экологические проекты — рязанское отделение работает по всем направлениям. Активная молодежь — большое преимущество нашего региона», — сказал Малков.

Он также подчеркнул готовность поддерживать «Движение Первых» в дальнейшем. Малков отметил важность расширения участия активистов в социально значимых проектах региона, среди которых Фестиваль ГТО.

Зампред правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Ксения Янова высоко оценила работу, которая проводится в области.

«В регионе большое внимание уделяется молодежной политике и воспитательной работе, благодарю за вашу включенность. Региональное отделение показывает высочайшие результаты, это мы отмечаем на постоянной основе», — заявила Янова. Она отметила успехи рязанцев в конкурсе первичных отделений, в «Зарнице 2.0», других федеральных проектах. Она сообщила также о решении провести в Рязани окружной семинар с руководителями первичных отделений вузов ЦФО.