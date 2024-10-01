Кроссоверы китайского производителя автомобилей GAC MOTOR победили в премии «Внедорожник года 2024»

GAC MOTOR, китайский производитель автомобилей, официальным дилером которого в Рязани является «Автоимпорт» на Есенина, 1б объявил о победе с победе своих кроссоверов в премии «Внедорожник года 2024».

GAC MOTOR, китайский производитель автомобилей, официальным дилером которого в Рязани является «Автоимпорт» на Есенина, 1б объявил о победе с победе своих кроссоверов в премии «Внедорожник года 2024».

В этом году на пьедестал почета поднялись два представителя модельного ряда GAC: GS8II и GS3, подтвердив превосходство в своих классах. Жюри оценивали автомобили по целому ряду критериев: от дизайна и комфорта до безопасности и проходимости.

GS8 II, семиместный флагман линейки получил звание «Полноразмерный кроссовер года». Этот мощный и стильный автомобиль с широким функционалом покорил сердца экспертного жюри. GS8 уверенно обошел своих конкурентов, демонстрируя завидное сочетание роскоши и практичности.

GS3, компактный и стильный кроссовер, оказался победителем в номинации «Компактные моноприводные кроссоверы». Эта модель привлекла внимание Большого народного жюри своим ярким дизайном, отличной управляемостью и доступной ценой. GS3 идеально подходит для молодых, активных людей, ценящих стиль, комфорт и практичность. Автолюбители особенно отметили его превосходную адаптацию к различным дорожным условиям, что делает GS3 идеальным выбором как для городской езды, так и для путешествий.

Полученные награды — это признание не только отличных технических характеристик и высокого качества автомобилей GAC, но и доказательство того, что GAC успешно входит в мировую лигу автопроизводителей и предлагает своим клиентам современные и качественные автомобили по доступной цене.

Познакомиться с этими автомобилями ближе и испытать лично, возможно записавшись на тест-драйв в автосалон GAC Автоимпорт на Есенина, 1б по телефону +7 (4912) 50-38-83 или оставив заявку на официальном сайте https://gac-autoimport.ru/ .

Отдельно отметим, что GAC Автоимпорт дарит гарантированные подарки за прохождение тест-драйва.