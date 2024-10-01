Из-за ремонта тепломагистрали на двух улицах Рязани отключили горячую воду

Ремонтно-восстановительные работы проводятся на участке тепломагистрали вблизи дома № 34 по улице Новоселов.

Из-за ремонта тепломагистрали на двух улицах Рязани отключили горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся на участке тепломагистрали вблизи дома № 34 по улице Новоселов. Из-за них до 18:00 горячей воды не будет по следующим адресам: