Из-за ремонта тепломагистрали на двух улицах Рязани отключили горячую воду
Ремонтно-восстановительные работы проводятся на участке тепломагистрали вблизи дома № 34 по улице Новоселов.
Из-за ремонта тепломагистрали на двух улицах Рязани отключили горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся на участке тепломагистрали вблизи дома № 34 по улице Новоселов. Из-за них до 18:00 горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица Зубковой, дома №№ 21; 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3, 22, 22 к.1, 22 к.2, 23, 24, 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3; 25, 25 к.1, 25 к.2, 25 к.3;
- улица Новоселов, дома №№ 28, 28 к.1, 28 к.2, 28 к.3, 30, 30 к.1, 30 к.2, 30 к.3, 32, 32 к.1, 32 к.2, 32 к.3, 34, 34А, 34 к.1, 34 к.4, 36, 36 к.1, 36 к.2, 36 к.3, 38, 38 к.1, 38 к.2, 40, 40 к.1, 40 к.2, 40 к.3;
- Детский сад № 142;
- Детский сад № 149;
- Детская поликлиника № 7;
- Школа № 51;
- Школа № 68.