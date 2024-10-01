ГД приняла проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление было совершено из корыстных побуждений.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершили из корыстных побуждений. Об этом 1 октября сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что документ предлагает распространить статью о конфискации имущества на статью «Организация незаконной миграции».

«Нелегальная миграция является и способом проникновения в нашу страну представителей экстремистских и террористических групп, поэтому представляет серьёзную угрозу для безопасности государства и граждан», — приводятся слова главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.

По его мнению, принятие закона поможет навеси порядок в миграционной сфере. Он считает, что это выгодно и самим приезжающим на заработки, которые, находясь вне правового поля, «также становятся жертвами преступлений».