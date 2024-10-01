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Эксперт спрогнозировал курс рубля к доллару в конце 2024 года
Предположительно, доллар будет стоить 95 рублей.

Эксперт спрогнозировал курс рубля к доллару в конце 2024 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на инвестстратега Алексея Михеева.

Согласно данным Центробанка РФ, 1 октября американская валюта поднялась до 93,2 рублей.

«Основная развилка для курса рубля — динамика импорта. В базовом сценарии мы ожидаем курс рубля к доллару к концу 2024 года на уровне 95 рублей за доллар. Поддержкой для рубля служат нерегулярные операции со стороны ЦБ — зеркалирование расходов из ФНБ. Считаем, что оно продолжится и в следующем», — отметил специалист.