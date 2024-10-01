Для четырех медлабораторий в Рязани создадут централизованную службу

В централизованную лабораторную службу войдет лаборатория ОКБ вместе со своими структурными подразделениями — городской больницей № 10, Михайловской райбольницей и поликлиникой № 14.

Для четырех медицинских лабораторий в Рязани создадут централизованную лабораторную службу. Об этом во вторник, 1 октября, рассказал глава регионального минздрава Александр Пшенников на заседании областного правительства.

По словам министра, в централизованную лабораторную службу войдет лаборатория ОКБ вместе со своими структурными подразделениями — городской больницей № 10, Михайловской райбольницей и поликлиникой № 14.

«Это произойдет в первом квартале 2025 года. Оборудование для этого есть, логистика налажена. К настоящему времени провели аудит лабораторной службы ОКБ. Оснащение позволит обеспечить высокопоточную, своевременную и быструю диагностику», — уточнил Пшенников.

Ранее стало известно, что в Рязани собираются объединить больницу и поликлинику.